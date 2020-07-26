الداخلية: فرق الدفاع المدني سيطرت على 70% من حرائق الانفجارات جنوبي بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن سيطرة فرق الدفاع المدني على 70% من حرائق الانفجارات جنوبي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الداخلية يوجه بتشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة ملابسات الانفجارات التي اندلعت في معسكر الصقر".

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وأضافت أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على 70% من الحرائق التي اندلعت نتيجة انفجارات معسكر الصقر".

واعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن حدوث انفجارين في قاعدة الصقر جنوبي بغداد.