الداخلية: فرق الدفاع المدني سيطرت على 70% من حرائق الانفجارات جنوبي بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن سيطرة فرق الدفاع المدني على 70% من حرائق الانفجارات جنوبي بغداد.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الداخلية يوجه بتشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة ملابسات الانفجارات التي اندلعت في معسكر الصقر".
وأضافت أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على 70% من الحرائق التي اندلعت نتيجة انفجارات معسكر الصقر".
واعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن حدوث انفجارين في قاعدة الصقر جنوبي بغداد.
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