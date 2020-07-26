كورونا.. فلوريدا تتخطى نيويورك من حيث الاصابات

وحسب آخر الإحصاءات المنشورة من قبل إدارتي الصحة المحليتين، سجلت في فلوريدا حتى اليوم 423855 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، منها 5854 حالة وفاة، مقابلة 411200 إصابة مؤكدة منها 25103 حالات وفاة في ولاية نيويورك.وحسب إحصاءات وكالة "رويترز"، سجلت في نيويورك حتى اليوم 415827 إصابة بالفيروس التاجي.

وأما بخصوص كاليفورنيا، فهي تتصدر اليوم قائمة الولايات الأمريكية الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الإصابات، وسجلت هناك، حسب بيانات إدارة الصحة المحلية، 445400 إصابة مؤكدة بالوباء منها 8337 حالة وفاة (فيما تتحدث "رويترز" عن 448497 إصابة).

وتجاوز معدل الإصابات اليومية في فلوريدا منذ مطلع شهر يوليو الجاري عتبة العشرة آلاف إصابة خلال 24 ساعة، فيما كانت كاليفورنيا تسجل يوميا بمعدل 8.3 ألف إصابة.