كورونا.. فلوريدا تتخطى نيويورك من حيث الاصابات

أصبحت فلوريدا اليوم الأحد ثاني ولاية أمريكية بعد كاليفورنيا تتجاوز نيويورك في قائمة أكبر بؤر فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وحسب إحصاءات وكالة "رويترز"، سجلت في نيويورك حتى اليوم 415827 إصابة بالفيروس التاجي.
وأما بخصوص كاليفورنيا، فهي تتصدر اليوم قائمة الولايات الأمريكية الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الإصابات، وسجلت هناك، حسب بيانات إدارة الصحة المحلية، 445400 إصابة مؤكدة بالوباء منها 8337 حالة وفاة (فيما تتحدث "رويترز" عن 448497 إصابة).
وتجاوز معدل الإصابات اليومية في فلوريدا منذ مطلع شهر يوليو الجاري عتبة العشرة آلاف إصابة خلال 24 ساعة، فيما كانت كاليفورنيا تسجل يوميا بمعدل 8.3 ألف إصابة.
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