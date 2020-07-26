بايدن ينتزع 3 ولايات حاسمة من ترامب في استطلاع رأي

كشف استطلاع حديث للرأي تقدم المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، أمام الرئيس دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري في ثلاث ولايات حاسمة.

وأوضح الاستطلاع، الذي أجرته شبكة سي إن إن الأمريكية في ولايات أريزونا وفلوريدا وميتشجان، بتقدم بايدن بفارق ضئيل على ترامب في ولايتين وفارق كبير في ولاية واحدة.

وتقدم بايدن في فلوريدا بنسبة 51٪ مقابل 46٪ للرئيس دونالد ترامب، وفي أريزونا بلغت نسبة تأييد بايدن 49٪ مقابل 45٪ لترامب، وتقدم بايدن بينما في ميتشجان بنسبة 52٪ إلى 40 ٪.

ويرجع انخفاض نسبة تأييد ترامب في الولايات الثلاث بشكل عام إلى فشل الإدارة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا أو قضية عدم المساواة العرقية في الولايات المتحدة.

وتشير تلك النتائج إلى إمكانية تحسين الرئيس من موقفه في الانتخابات خاصة وأن الفوارق ليست بالكبيرة، في حال قام بالتركيز على الاقتصاد.

غير أنه لا توجد مؤشرات كبيرة على إمكانية حدوث انتعاش اقتصادي، فقد كان أريزونا وفلوريدا، المنطقتان الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة.

Advertisements

وتعتقد الأغلبية (57٪ في أريزونا و64٪ في فلوريدا) أن أسوأ تفشي لم يأت بعد. وهناك أكثر من 7 من كل 10 ناخبين في كلتا الولايتين، ممن يرجحون أن التفشي الأسوأ لم يأت بعد يؤيدون بايدن للرئاسة.

وحاول كل من بايدن وترامب التأكيد على أنه الخيار الأفضل لسلامة الأمريكيين، حيث ركزت حملة ترامب على أهمية القانون والنظام، في الوقت الذي ركزت فيه حملة بايدن على إخفاق إدارة ترامب في التعامل مع الفيروس، مما أودى بحياة الأمريكيين.

ولدى سؤال الناخبين في ميتشجان عن المرشح الأقدر على "حفظ سلامة الأمريكيين"، جاءت النتائج في صالح بايدن والذي حصل على 52٪ مقابل 43٪ لترامب.

ويرجع تفوق بايدن في الولايات الثلاث إلى حد كبير إلى شعبيته بين النساء، حيث حصل على دعم 61٪ من النساء في ميتشجان و56٪ في أريزونا و53٪ في فلوريدا.

ومع تفشي الوباء، تنقسم آراء الناخبين حول كيفية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، حيث يفضل الديمقراطيون التصويت عن طريق البريد أو في وقت مبكر فيما يؤيد الجمهوريون حضور الناخبين إلى لجان الاقتراع يوم الانتخابات.

وهو ما يعني تفضيل مؤيدي بايدن للإدلاء بأصواتهم عبر البريد الإلكتروني بدلاً من التوجه للجان الاقتراع. ففي أريزونا، قال 78٪ من مؤيدي بايدن إنهم يفضلون التصويت عبر البريد، مقارنة بـ 43٪ من مؤيدي ترامب. وفي فلوريدا، يفضل 59٪ من مؤيدي بايدن التصويت بالبريد مقابل 19٪ من مؤيدي ترامب. وفي ميتشجان، قال 67٪ من مؤيدي بايدن أنهم يفضلون التصويت عبر البريد مقابل 22٪ من مؤيدي ترامب.