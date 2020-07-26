عشية وقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا.. بوتين يهاتف زيلينسكي

قال مسؤولون من روسيا وأوكرانيا، الأحد، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي ناقشا الصراع في شرقي أوكرانيا، وعبرا عن دعمهما لوقف إطلاق النار الذي يدخل حيز التنفيذ غدا الإثنين.

وقال الكرملين إن بوتين أبلغ زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي، أن قرار أوكرانيا إجراء انتخابات محلية في 2020 يتناقض مع اتفاقات مينسك للسلام التي تهدف لحل الصراع الذي اندلع في 2014.



وذكر مكتب زيلينسكي أن الرئيس الأوكراني قال لبوتين إن هناك حاجة لمزيد من الخطوات لإطلاق سراح أوكرانيين محتجزين في شرقي البلاد وفي شبه جزيرة القرم وروسيا.

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ويعد وقف إطلاق النار مطلبا مهما لانعقاد قمة أوكرانية جديدة بشأن الأزمة، حيث تقاتل جماعات انفصالية موالية لروسيا، الجيش الأوكراني في دونيتسك ولوهانسك، بالقرب من الحدود الروسية، منذ أكثر من ستة أعوام.

ونفت روسيا مرارا مزاعم بشأن انخراطها مباشرة في الصراع، وقتل نحو 13 ألف شخص في تلك الأزمة وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التقى الرئيس الروسي، نظيره الأوكراني، بدون مصافحة في أول لقاء بينهما، خلال قمة في باريس، تهدف لدعم جهود استعادة السلام في شرق أوكرانيا.



كما أسفر اللقاء آنذاك عن عمليات تبادل للأسرى بين الجانبين، وانتهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا حول الغاز، حيث أعلنت مجموعة جازبروم الروسية، أنها دفعت 2,9 مليار دولار لنظيرتها الأوكرانية نفتوجاز لإنهاء نزاع قضائي طويل بينهما أمام الهيئات الدولية.