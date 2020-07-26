حمدوك يوجه الولاة السودانيين بتعزيز الأمن وتوفير السلع

طالب مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، ولاة الولايات بتعزيز الجانب الأمني والاهتمام بمعاش الناس وتوفير السلع الضرورية للمواطن، ومكافحة التهريب خاصة في الولايات الحدودية مع دول الجوار.

وقال حمدوك، اليوم الأحد، عقب اللقاء الذي جمعه بالولاة المدنيين الجدد قبل أدائهم القسم، إن تعيين الولاة المدنيين بمثابة خطوة جبارة في اتجاه استكمال هياكل السلطة الانتقالية.

واعتبر أن تعيين سيدتين في التشكيل الولائي لأول مرة في تاريخ السودان "محل فخر وإعزاز وخطوة في الاتجاه الصحيح في سبيل تعزيز مشاركة المرأة في أجهزة الحكم المختلفة".

وكشف في الوقت ذاته عن فراغ الجهات المعنية من قانون الحكم الاتحادي الجديد الذي سيتم إجازته خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن القانون الجديد استوعب روح الثورة وكافة قضايا الولايات.

واستعرض اللقاء الأولويات العشرة لحكومة الفترة الانتقالية، والتي تتضمن إيقاف الحرب وبناء السلام العادل والشامل المستدام، ومعالجة الأزمة الاقتصادية وإرساء أسس التنمية المستدامة.

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وناقش اللقاء التحديات الأساسية التي تواجه الولايات بشكل عام.

وفي السياق ذاته، قال وزير الداخلية، الفريق أول شرطة الطريفي إدريس، الذي حضر اللقاء، إن تعيين الولاة المدنيين يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز مدنية الدولة ومدخل صحيح لبداية الإصلاح في الولايات.

وأكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي، هبة محمد علي، أن وزارتها ستكون خير سند للولاة في إكمال مهامهم وواجباتهم على مستوى الولايات.

وفي ذات السياقـ أكد الولاة علي أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحيقيق شعارات الثورة المجيدة وتطلعات المواطنين.

ويؤدي ولاة الولايات المدنيين الـ18، بينهم سيدتان، لولايات السودان المختلفة اليمين الدستورية، غدا الإثنين.

ووفقا للوثيقة الدستورية، فإن حق تعيين الولاة لم يعطِ لقوى الحرية والتغيير (المكون المدني بالسلطةالانتقالية)، ولا حتى المكون العسكري، وهما طرفا الاتفاق، بل يظل من سلطة رئيس الوزراء على أن يعتمدهممجلس السيادة الانتقالي.

