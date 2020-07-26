المعارضة التركية تقاضي أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أقامت وكيلة حزب "التحرير الشعبي" التركي المعارض، عن إسطنبول، المحامية بينار أكبينا، اليوم الأحد، دعوى قضائية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان بتهمة “المساس والتهجم على مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك”.



جاءت الدعوى على خلفية تصريحات لأردوغان بعد القرار القضائي الصادر في 10 يوليو/تموز الجاري، والخاص بتحويل "آيا صوفيا" من متحف لمسجد وافتتاحه للعبادة، حيث قال حينها إن القرار اتخذ خلال فترة الحزب الواحد (في إشارة لحزب الشعب الجمهوري بزعامة أتاتورك)، ولم يكن خيانة للتاريخ فحسب بل أيضا ضد القانون".

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وذكرت المحامية في نص الدعوى التي تقدمت بها المحامية أن "تصريحات أردوغان التي قال فيها، إن القرار الذي اتخذ خلال فترة الحزب الواحد لم يكن خيانة للتاريخ فحسب، بل أيضا ضد القانون، تستهدف شخص كل من الرئيس أتاتورك ورئيس الوزراء السابق عصمت إينونو".

وأضافت قائلة "وهذا يمثل انتهاكا للقانون رقم 5816 والمادة 257 من القانون التركي، والذي يعطي الحصانة بعدم المساس أو التهجم على أتاتورك لفظيا”.

وقالت أكبينا، في تصريح صحفي، من أمام مقر المحكمة العدلية بمنطقة "تشاغلايان" التي قدمت إليها الدعوى بإسطنبول، "لقد تمت إهانة أتاتورك ورفقائه بشكل واضح، وهذا قرار غير قانوني ولا أساس له على الإطلاق، وسنعمل كل جهدنا على حماية إرث أتاتورك، لهذا تقدمنا بهذه الشكوى".

يأتي هذا التحرك القضائي بعد تحرك مماثل قام به عضوان بحزب الشعوب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة التركية، ضد علي أرباش، رئيس الشؤون الدينية؛ لقيامه بالهجوم على أتاتورك في خطبة الجمعة من "آيا صوفيا"، كما أن اتحاد المحامين الأتراك طالبه بالاستقالة