عملية عسكرية لملاحقة فلول داعش في ديالى العراقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن قائد عسكري عراقي أمس انطلاق عملية عسكرية لملاحقة الخلايا النائمة لتنظيم داعش في مناطق متفرقة بمحافظة ديالى (57 كلم شمال شرق بغداد). وقال الفريق الركن عبدالأمير كامل الشمري نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، في بيان صحفي، إن قوات عراقية شرعت أمس في تنفيذ عملية بمحافظة ديالى من ثلاثة محاور بمشاركة الجيش العراقي وقيادة شرطة ديالى بعد تعزيزها بقطعات من الشرطة الاتحادية والرد السريع وقوات الحشد الشعبي، وذلك «لملاحقة الخلايا الإرهابية وخلق أجواء آمنة لعودة العوائل النازحة» في عدد من المناطق بالمحافظة.

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