1,186 لغما انتزعها «مسام» من اليمن في أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير اليمن من الألغام» خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو الجاري من انتزاع 1,186 لغما، منها 21 لغما مضادة للأفراد، و373 لغما مضادة للدبابات، و788 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة. وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 176,310 ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.

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