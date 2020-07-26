أنقرة سحبت سفنا حربية بعد رد فعل يوناني قوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت صحيفة يونانية بأن تركيا سحبت سفنا حربية وسارعت إلى حذف «تغريدة دعائية» كانت نشرتها السفارة التركية في الولايات المتحدة وذكرت فيها أن سفينة المسح السيزمي التركية «أوروتش رئيس» بدأت التنقيب في منطقة تقول اليونان إنها تابعة لجرفها القاري. وذكرت صحيفة «جريك سيتي تايمز» أن سفينة الأبحاث التركية لا تزال راسية قرب أنطاليا رغم أن تركيا أعلنت أنها ستنتهك المياة اليونانية من الثلاثاء الماضي حتى الثاني من أغسطس.

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