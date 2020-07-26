أنقرة سحبت سفنا حربية بعد رد فعل يوناني قوي

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وذكرت صحيفة «جريك سيتي تايمز» أن سفينة الأبحاث التركية لا تزال راسية قرب أنطاليا رغم أن تركيا أعلنت أنها ستنتهك المياة اليونانية من الثلاثاء الماضي حتى الثاني من أغسطس.
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