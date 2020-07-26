شكرا لقرائتكم خبر ميليشيات الحوثي تستقبل عيد الأضحى بفرض الإتاوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي سياق آخر، أدت سيول الأمطار في عدد من المناطق اليمنية خلال الساعات الماضية إلى تسجيل خسائر بشرية ومادية، وخراب كبير في الطرقات والممتلكات الزراعية، كما تسببت السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة الحديدة، غرب اليمن، خلال اليومين الماضيين، في وفاة 13 شخصا بعدما جرفت 50 منزلا في مديريات الزهرة والقناوص واللحية بالحديدة.
ومن بين الضحايا 4 أشخاص من أسرة واحدة (عائلة محمد حسن الربوعي) جرفتهم السيول مع منزلهم في مديرية القناوص، وألحقت السيول أضرارا بمئات المنازل وعشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية وتسببت بنفوق مئات الأبقار والمواشي، وسط نداءات استغاثة عاجلة للمنظمات الإنسانية لإغاثة القرى المنكوبة.
ودعا وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، المنظمات الدولية والمحلية لإغاثة ومساعدة المواطنين الذين تضرروا جراء السيول، مؤكدا في تغريدة على تويتر أن ميليشيات الحوثي ستتاجر بمعاناة المواطنين. وفي محافظة إب وسط البلاد، أدت السيول إلى جرف مواطن وعدد من المركبات وخراب كبير في الطرقات والممتلكات الزراعية.
إلى ذلك تسببت الأمطار الغزيرة بدمار واسع في الطرقات وجرف الأراضي الزراعية وأضرار بعدد من منازل المواطنين بمحافظة إب وسط اليمن.
مشاهدات يمنية
- الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي للضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى التعامل بمسؤولية والإفصاح عن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها لما فيه مصلحة جميع اليمنيين.
- الناطق الرسمي باسم ميليشيات الحوثي يشن هجوما لاذعا على المبعوث الأممي غريفيث.
- أزمة المشتقات النفطية تستفحل بمناطق سيطرة الحوثي.
كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيات الحوثي تستقبل عيد الأضحى بفرض الإتاوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.