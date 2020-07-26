شكرا لقرائتكم خبر ميليشيات الحوثي تستقبل عيد الأضحى بفرض الإتاوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرضت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بمناطق سيطرتها، سلسلة من الإتاوات المالية والعقوبات التعسفية على المدنيين والتجار تحت مسميات عدة، منها دعم الجبهات، والمجهود الحربي، والإعانات المختلفة، قبيل عيد الأضحى المبارك وسط أزمة خانقة للمشتقات النفطية والغاز المنزلي، وانتشار السوق السوداء التابعة لقيادات حوثية بارزة مما يزيد من معاناة اليمنيين.

وفي سياق آخر، أدت سيول الأمطار في عدد من المناطق اليمنية خلال الساعات الماضية إلى تسجيل خسائر بشرية ومادية، وخراب كبير في الطرقات والممتلكات الزراعية، كما تسببت السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة الحديدة، غرب اليمن، خلال اليومين الماضيين، في وفاة 13 شخصا بعدما جرفت 50 منزلا في مديريات الزهرة والقناوص واللحية بالحديدة.

ومن بين الضحايا 4 أشخاص من أسرة واحدة (عائلة محمد حسن الربوعي) جرفتهم السيول مع منزلهم في مديرية القناوص، وألحقت السيول أضرارا بمئات المنازل وعشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية وتسببت بنفوق مئات الأبقار والمواشي، وسط نداءات استغاثة عاجلة للمنظمات الإنسانية لإغاثة القرى المنكوبة.

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ودعا وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، المنظمات الدولية والمحلية لإغاثة ومساعدة المواطنين الذين تضرروا جراء السيول، مؤكدا في تغريدة على تويتر أن ميليشيات الحوثي ستتاجر بمعاناة المواطنين. وفي محافظة إب وسط البلاد، أدت السيول إلى جرف مواطن وعدد من المركبات وخراب كبير في الطرقات والممتلكات الزراعية.

إلى ذلك تسببت الأمطار الغزيرة بدمار واسع في الطرقات وجرف الأراضي الزراعية وأضرار بعدد من منازل المواطنين بمحافظة إب وسط اليمن.

مشاهدات يمنية