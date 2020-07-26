28 قتيلا ومصابا في انفجار رأس العين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مصدر طبي في مدينة رأس العين بريف الحسكة شمال شرق سوريا بأن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة وسط سوق للخضار في المدينة أمس. وقال المصدر»قتل ثمانية بينهم امرأتان وطفل، وأصيب 20 آخرون، بينهم ثلاثة في حالة حرجة، وتم نقل ثلاثة آخرين إلى المشافي التركية».

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