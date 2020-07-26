شكرا لقرائتكم خبر أوغلو يدعو لمحاسبة إردوغان على تآمره مع قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال قليجدار أوغلو إلى محاسبة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على تآمره مع قطر، وشدد على ضرورة تأميم الاستثمارات القطرية في بلاده، مؤكدا في مؤتمر صحفي أن بلاده تعيش أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية بسبب سياسات الرئيس.

وأشار إلى استثمارات الدوحة في منطقة قناة إسطنبول وشراء الحكومة القطرية مصنع باليت الحربي، وقال «نريد تأميم كل الاستثمارات التي تستغل حقوق المواطنين من خلال دمج القطاعين العام والخاص، حيث تم بيع مصنع باليت للدبابات لصالح قطر قبل دفع قرش واحد، والآن يعمل الجنود الأتراك في الجيش القطري، فالمصنع مصنعنا والعمال عمالنا ولكن الأموال لقطر»، مضيفا على كل مواطن أن يحقق ويبحث عن حقه في هذه القضية، ويجب أن يتم محاسبة هذا النظام على كل قرش يصرفه.

ونقلت «سي أن أن تركيا»، عن أوغلو قوله: الأزمة التي تمر بها أنقرة هي أزمة حكم وديمقراطية، والشعب التركي يعيش حقبة تبعية القضاء للقصر الرئاسي، والاقتصاد يعيش وضعا صعبا، حيث تواجه الدولة ديونا كبيرة جدا.

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وأشار إلى أن بلاده تمر بـ5 أزمات بسبب إردوغان وحزبه الحاكم، أولها أن مؤسسات الدولة بأكملها تقع تحت سلطة رجل واحد، حتى السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وقطاع الإعلام، فالمتحكم الوحيد في الفترة الحالية هو القصر، الذي يعطي التعليمات لسلطات الدولة، وقال «من المضحك أن نتحدث عن الديمقراطية في مناخ مثل هذا، أو نحاول الدفاع عن حرية الإعلام حول العالم، بينما يقبع العشرات من الصحافيين الأتراك في السجون».

وأضاف: تركيا أصبحت مجرد دولة تفعل ما تطلبه منها الدول ذات النفوذ، «لذلك فقدنا استقلالنا الاقتصادي والسياسي»، مشيرا إلى أن حكومات حزب العدالة والتنمية أنفقت 2.4 تريليون دولار منذ توليه مقاليد الحكم، ووقعت البلاد في مستنقع الديون الخارجية.

وأشار إلى تحول تركيا إلى بلد ينفذ كل ما تطلبه قوى الهيمنة، عادا ذلك دليلا على الفشل في إدارة العلاقات الخارجية، وذلك بالإضافة إلى الإشارة الدائمة بأن إردوغان يزعم دائما أنه «ضحية للخداع»، في إشارة لتصريحات أدلى بها إردوغان أخيرا حول تعرضه للخداع من حركة رجل الدين فتح الله غولن، ولفت إلى أزمة التدخل في حياة المواطنين الشخصية، وطرح تساؤلات وفتح تحقيقات تتعلق بنمط العيش وأصول السكان العرقية ومعتقداتهم.