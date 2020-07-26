شكرا لقرائتكم خبر نتنياهو: لن نسمح لطهران بالتموضع على حدودنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إنهم لن يسمحوا لإيران بالتموضع على الحدود الشمالية.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته «على الجبهة الشمالية نحن نعمل وفقا لسياسة متسقة، مفادها أننا لن نسمح لإيران بالتموضع عسكريا على حدودنا الشمالية».

وأضاف أن «سوريا ولبنان يتحملان المسؤولية عن أي اعتداء على إسرائيل ينطلق من أراضيهما.

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لن نسمح بزعزعة أمننا وبتهديد مواطنينا، ولن نتسامح مع أي مساس بقواتنا، وأجري باستمرار جلسات لتقييم الموقف مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس الماضي تعزيز قواته على الحدود الشمالية، بعد تهديدات من حزب الله. وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على موقع تويتر «نظرا لتقييم الوضع تقرر إرسال تعزيز بقوات مشاة إلى القيادة الشمالية العسكرية».

يأتي هذا في ظل تهديدات من حزب الله بعد اغتيال إسرائيل لأحد قادته في سوريا أخيرا بغارة استهدفت الأراضي السورية.