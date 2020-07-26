شكرا لقرائتكم خبر رجل دين إيراني: كمامة كورونا للنساء فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثار رجل الدين الإيراني عباس تبريزيان السخرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أكد أن ارتداء الكمامة الطبية لمواجهة كورونا ينبغي أن يقتصر على النساء فقط دون الرجال.

وكتب تبريزيان على قناته على تطبيق تليجرام «إن الرجال بسبب وجوب نفقة الأسرة عليهم أن يخرجوا من البيت ليقوموا بأنشطة كثيرة خارج البيت، لذا في حال ألزموا بتغطية وجوههم لفترات طويلة سيؤدي ذلك إلى الإصابة بالأضرار والأمراض، نتيجة لتراكم غاز ثاني أوكسيد الكربون خلف الكمامة، بعبارة أخرى ربما يؤدي هذا الإجراء إلى الأضرار أكثر من الفوائد، لذا يعد مكروها من الناحية الشرعية».

وواصل نصائحه الغريبة قائلا «ولكن بما أن السيدات عادة ليس على عاتقهن واجب كسب الرزق ويتواجدن بشكل أكبر في البيوت، لذا لا مانع من استخدام الإناث للكمامات خارج البيت بل ضروري، يمكن القول إن احتمال إصابة الرجال بفيروس كوفيد 19 عبر الهواء ومن شخص إلى شخص آخر غير موجود بتاتا، وهذا الأمر يخص النساء فقط وينقل أساسا من النساء إلى الرجال، وذلك في حالة التماس المباشر».