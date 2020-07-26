إيران تهرب السلاح للحوثيين عبر إرهابيين صوماليين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فضح تقرير صادر عن مجلة فورين بوليسي الأمريكية العلاقات السرية المشبوهة التي تربط إيران مع حركة الشباب الجهادية الإرهابية التي قتلت آلاف الأبرياء في الصومال، وأكد أنها تتخذ هذه الميليشيات الإرهابية المكونة من 14 ألف مقاتل، لتهريب السلاح إلى الحوثيين داخل اليمن عبر ممرات ملغومة، وتمريره إلى أخرى مثل كينيا وتنزانيا وجنوب السودان وموزمبيق وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وأكد أن طهران تستخدم الحركة التابعة لتنظيم القاعدة، في مهاجمة الجيش الأمريكي والقوات الأجنبية الأخرى في الصومال والمنطقة، وقالت المعلومات الاستخباراتية، إن الحركة تعد واحدة من وكلاء الشر الموالين لإيران والمنتشرين في شتى بقاع العالم، أمثال الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان والفصائل الأخرى في العراق وسوريا، حيث تستخدم حكومة الملالي الحوافز المالية وسيلة لتجنيدهم، وتقدم لهم أموالا طائلة لضرب مصالح دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية.

رأس الشيطان

وفقا لفورين بوليسي، لا تبدو المشاركة الإيرانية في القارة الأفريقية جديدة، فقد عملت الجماعات الإرهابية ووكالات الاستخبارات على مدى عقود لتأسيس عمليات تأثير داخل القارة السمراء، تشمل توفير فرص المنح الدينية في جميع أنحاء أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى ومنطقة القرن الأفريقي من أجل التصدي لتأثيرات دول الخليج.

سمحت هذه الجهود التعليمية للأفارقة بالدراسة في المراكز الدينية الشيعية بمدينة قم الإيرانية، ثم العودة إلى بلدانهم للانخراط في التأثير المباشر لصالح أنشطة طهران، مما جعل العديد منهم متواطئين أو غير راغبين في أولئك الذين يتابعون أهداف مخابرات طهران في المنطقة.

وبحسب المسؤولين الصوماليين، فإن فيلق الحرس الثوري الإيرانية هو رأس الشيطان، والمنظمة الإيرانية الرئيسية في الصومال، وقد أقامت علاقات مع الجماعات المتطرفة والشبكات الإجرامية.

ويزعم مسؤولو الشرطة ووزارة المالية الصومالية أن قوة القدس تستخدم هذه الشبكات لتهريب النفط الإيراني إلى الصومال ثم بيع النفط الرخيص عبر أفريقيا لتخريب العقوبات الأمريكية، مع استخدام بعض العائدات لدعم المتشددين في اليمن والصومال.

عمليات سرية

يؤكد المسؤولون العسكريون الصوماليون أن إيران تدير عمليات سرية لتقويض جهود الولايات المتحدة في الصومال، حيث تقدم أسلحة متطورة وأجهزة متفجرة ومدافع هاون ومواد كيميائية تستخدم لصنع القنابل.

ويؤكد المسؤولون العسكريون أن إيران ووكلاءها متواطئون في هجمات حركة الشباب الجهادية على الجيش الأمريكي والقوات الصومالية وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وبحسب مسؤول عسكري كبير مشارك في عمليات ضد حركة الشباب في جنوب وسط الصومال، فإن حركة الشباب تلقت دعما ماديا من إيران، وربما دفعت مكافآت للمتشددين لمهاجمة القوات الأمريكية في الصومال والمنطقة.

ووفقا لوزارة الدفاع الصومالية ومسؤولي الأمن، ربما تم استخدام الأموال والأسلحة والذخيرة الإيرانية في هجمات 2019 و 2020 التي شنتها حركة الشباب على القواعد العسكرية الأمريكية في الصومال وشمال كينيا، بالإضافة إلى القافلة العسكرية للاتحاد الأوروبي في مقديشو.

أسلحة وعتاد

اكتشفت قوات الأمن المشاركة في العمليات ضد حركة الشباب في جنوب وسط الصومال أسلحة ومواد لصنع القنابل ومواد كيميائية من إيران، ويؤكد هؤلاء المسؤولون أن هجمات حركة الشباب منذ عام 2017 أصبحت أكثر فتكا، ويعزون القدرات المتزايدة للمجموعة إلى الأسلحة الأجنبية المصدر، ومعظمها يأتي من إيران واليمن.

وهاجمت حركة الشباب معسكر سيمبا بعد يومين من غارة أمريكية بطائرة بدون طيار قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس وحدات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وهي قوة شبه عسكرية عراقية، وعلى الرغم من أن الجماعة زعمت أنه لا توجد صلة بين مقتل سليماني وهجومها، فإن توقيت وتاريخ حركة الضربات الانتهازية يشير إلى أن الحادثين ربما كانا مرتبطين.

انفجار مفخخوفي 30 سبتمبر 2019، نفذت حركة الشباب انفجار سيارة مفخخة وبندقية كبيرة على قاعد باليدوغل، مما أدى إلى إصابة عضو في الخدمة الأمريكية بالقاعدة التي تقام على بعد 60 ميلا شمال غرب مقديشو، وبث الهلع في مئات من العسكريين والمدنيين الأمريكيين الذين يدعمون عمليات الحكومة الصومالية ضد حركة الشباب، وصدت القوات الصومالية التي دربتها الولايات المتحدة والجيش الأمريكي الهجوم المنسق، وألحقت خسائر فادحة بحركة الشباب.

وفي 30 سبتمبر انفجرت سيارة مفخخة تابعة لحركة الشباب في قافلة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي في مقديشو. كانت القافلة العسكرية الإيطالية جزءا من بعثة الاتحاد الأوروبي التدريبية في الصومال. أسفر الهجوم عن تدمير عربات قوافل، لكن لم يسفر عن وقوع إصابات.

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الحرب على أمريكاويقول تقرير فورين بوليسي: على الرغم من عمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية والصومالية، لا تزال حركة الشباب أكبر شبكة نشطة لتنظيم القاعدة في العالم، ويمثل الدعم المالي والمادي الذي تقدمه قوة القدس الإيرانية للجماعة المسلحة تصعيدا جديدا وتهديدا تحوليا للمصالح الأمريكية والغربية في الصومال والمنطقة.

وعلى الرغم من زيادة عدد القوات الأمريكية في الصومال على مدى السنوات الثلاث الماضية، كانت هناك زيادة مطردة في الهجمات التي تشنها حركة الشباب وتنظيم داعش في جنوب وسط الصومال وبونتلاند، وبشكل متزايد في شمال كينيا.

ووفقا للجنرال ستيفين تاونسند «بعد سلسلة من الهجمات المعقدة التي استهدفت القواعد الصومالية والأمريكية العام الماضي»، حدد قادة الشباب علنا، الأمريكيين ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية في جميع أنحاء العالم كأهداف ذات أولوية»، وهو موقف مشابه لأسامة بن لادن 1996 إعلان الحرب ضد الولايات المتحدة.

الذراع الروسي

وإضافة إلى إيران، وسعت روسيا اتصالاتها ونفوذها في الصومال، فأرسلت سفيرا لأول مرة منذ 30 عاما وأقامت علاقات مع الجماعات المتطرفة في الدولة الهشة للضغط على القوات الأمريكية والحلفاء الغربيين في المنطقة، ووفقا لكبار وزارة الدفاع ومسؤولي الأمن الوطنيين والإقليميين في الصومال، فإن المخابرات الروسية ومجموعة فاغنر، وهي شركة مرتزقة شبه عسكرية لها علاقات بالكرملين تنشط في الصومال، حيث أقامت علاقات مع حركة الشباب، بينما كانت تحاول أيضا توفير التدريب والمعدات للحكومة الصومالية والحكومات الإقليمية، دون إشراف أو مساءلة وتجنب الامتثال لعقوبات الأمم المتحدة.

وعلى مدى العامين الماضيين، أبدت روسيا وإيران اهتماما متجددا بالقرن الأفريقي، ووفقا لمسؤول عسكري صومالي رفيع المستوى، عمل البلدان على إخراج الولايات المتحدة من الصومال وخاصة باليدوغل، وهي قاعدة بنيت من قبل الاتحاد السوفيتي الذي كان يعمل سابقا كمركز رئيسي لموسكو في المنطقة، وأعرب الروس عن اهتمامهم بـ بميناء بربرة، ويشعر المسؤولون بالقلق من أن هجوم 2019 على باليدوغل قد تأثر ودعم من قبل وكلاء إيرانيين أو روسيين يحاولون إجبار الجيش الأمريكي على الخروج من القاعدة.

دعم التطرف

وبالنظر إلى أن إيران قد انخرطت ودعمت الجماعات المتطرفة العنيفة في الصومال وجميع أنحاء المنطقة، فليس من المستغرب أن طهران وعملاءها بالوكالة يدعمون حركة الشباب الإرهابية، والحقيقة أن طهران انخرطت في مناسبات لا تحصى خلال السنوات الأخيرة مع مجموعة واسعة من العناصر المتطرفة في الصومال.

وتستخدم إيران هؤلاء الفاعلين في أفريقيا لإبراز نفوذها ونشر عقيدتها المتطرفة أينما وكيفما استطاعت، تواصل طهران استخدام الحلفاء التابعين لها والجماعات المتطرفة العنيفة في الصومال، مما يقوض استراتيجية الإدارة الأمريكية لمكافحة الإرهاب في الصومال والجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في البلاد.

من هم صناع الموت في الصومال؟

تعد حركة الشباب الجهادية الصومالية أكبر صناع للدمار والموت بالصومال.

تتبع فكريا تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أيمن الظواهري.

تقوم بعمليات إرهابية في الصومال وكينيا وبعض دول القرن الأفريقي.

تتكون من 14,426 مقاتلا إرهابيا.

انطلقت في عام 2007 كحركة قتالية جهادية.

يقودها أحمد ديري (أبو عبيدة) منذ سبتمبر 2014.

تتكون من معظم قبائل الصومال، وخاصة القبائل الجنوبية.

تضع الحكومة الداخلية وأمريكا ودول الخليج على رأس خصومها.

كيف تواجه أمريكا التهديدات في الصومال؟

01 إيقاف الدعم الإيراني الحد من وصول حركة الشباب الإرهابية إلى الدعم المالي والمادي من مصادر أجنبية مثل إيران، ويمكن القيام بذلك من خلال توسيع استخدام العقوبات لتحديد واستهداف الأفراد أو الجماعات في الصومال والمنطقة التي تسير الأنشطة بالوكالة الإيرانية في الصومال، وكذلك تحديد كيفية شراء المنظمات المتطرفة العنيفة في الصومال للأسلحة والمواد الكيميائية المستخدمة لمهاجمة المدنيين والمؤسسات الحكومية وقوات الأمن في الصومال والمنطقة.

ومن ثم يجب أن تستخدم فرقة العمل المشتركة 150 وبعثة بناء القدرات التابعة للاتحاد الأوروبي للتركيز على تعطيل تدفق الأسلحة والمواد الكيميائية إلى الصومال، مع مساعدة الحكومة الفيدرالية الصومالية والدول الأعضاء على بناء القوات البحرية وخفر السواحل وغيرها من القوات البحرية القدرات لحماية ثاني أطول ساحل في أفريقيا

02 مواجهة نفوذ إيران يجب على الحكومة الأمريكية العمل من أجل الحد من النفوذ الإيراني في القرن الأفريقي، مما يجعل من الصعب على طهران ووكلائها العمل هناك، ويمكن للحكومة الأمريكية تقليل النفوذ الإيراني من خلال زيادة جمع المعلومات الاستخبارية عن الحلفاء التابعين لطهران، والأثرياء وهياكل الدعم، بالإضافة إلى مراقبة التجارة الإيرانية مع دول المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للولايات المتحدة استخدام العقوبات لملاحقة الأفراد والمنظمات المتورطين مع عناصر النظام الإيراني الخاضعة للعقوبات.

03 زيادة المساعدات للصومالوتستلزم مواجهة إيران وروسيا ودول مارقة أخرى، زيادة المساعدة العسكرية والأمنية والاقتصادية الأمريكية إلى الصومال، ودعم جهود الحكومة لزيادة حجم وقدرات قوات الأمن الصومالية أثناء شن عمليات مكافحة الإرهاب والتمرد، لإخراج حركة الشباب الإرهابية والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى من المناطق التي يسيطرون عليها.

ولا شك أن جاهزية حركة الشباب لمهاجمة الولايات المتحدة في المنطقة وخارجها يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية، ولهزيمة الحركة والحد من تدخل إيران وعملاء أجانب آخرين في الصومال يتطلب من حكومة الولايات المتحدة استخدام جميع أدوات السلطة الوطنية، بما في ذلك الأدوات الاقتصادية والعسكرية والأمنية والمالية، لهزيمة أكثر أنشط العالم فاعلية وفعالية ودواما تابع للقاعدة.