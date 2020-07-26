شكرا لقرائتكم مصر ترسل مساعدات طبية لحكومة اليمن الشرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره للإدارات التخصصية بإعداد وتجهيز شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية والمطهرات، وذلك للوقوف بجانب الشعب اليمني في محنته ومجابهة انتشار فيروس كورونا والأوبئة الأخرى المنتشرة باليمن، وذلك بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة للمشاركة في تقديم الدعم وتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء اليمنيين لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وتم نقل المساعدات عبر طائرة عسكرية، ليتم تسليمها للحكومة الشرعية اليمنية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالرياض.

وتأتي تلك المساعدات انطلاقاً من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها من الدول العربية والتضامن والتعاون الكامل معهم من أجل مواجهة المحن والأزمات.