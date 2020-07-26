تراجع ملحوظ لإنتاج الحافلات في إيران

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شهد إنتاج الحافلات تراجعا ملحوظا في إيران رغم حاجة البلاد لتطوير وسائل النقل العام، كما ارتفعت الأسعار بشكل حاد ما أدى لتعذر المشتريات بالنسبة لمعظم السائقين. وذكر موقع "كسترش نيوز" المحلي استنادا إلى الإحصائيات التي نشرتها وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية، أن إنتاج الحافلات والحافلات الصغيرة والشاحنات تراجع بنسبة 45٪ خلال عام 2019. وبحسب موقع العين الإخبارية، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بتوقف العديد من خطوط إنتاج الحافلات في العام الماضي، تأثرا بحالة الركود التي تجتاح الأسواق المحلية منذ عامين بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران. ويعتمد المنتجون المحليون للحافلات في إيران على 3 أساليب أبرزها تصنيع حافلات قديمة من تصاميم شركات مثل "بنز" الألمانية، والحافلات الصينية، وحافلات الدرجة الثالثة من الشركات الكبرى مثل فولفو وسكانيا السويديتين. وتعطلت خطوط إنتاج الحافلات الحديثة داخل إيران بعد إنهاء شركات عالمية أنشطتها في البلاد بسبب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات على طهران عام 2018. وتصدرت شركتا "عقاب أفشان" و"رانيران" الإيرانيتان المحليتان التابعتان للقطاع الخاص مجال إنتاج وتجميع حافلات الركاب في البلاد على مدار السنوات الأخيرة. الجدير بالذكر أن غالبية مركبات أسطول النقل البري على الطرق السريعة في إيران كانت من إنتاج شركتي سكانيا وفولفو