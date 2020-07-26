من أجل الأموال والاستثمارات.. صحيفة بريطانية: أردوغان يتاجر بمعاناة مسلمي الإيغور ويعيدهم إلى الصين

ذكرت صحيفة بريطانية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل على إعادة مسلمي الإيغور إلى الصين مجدداً، وذلك بعدما قدم لهم الملاذ الآمن في السابق.

وكشفت صحيفة ”صنداي تلغراف“، في تقرير لها، عن الخدعة التي تقوم بها تركيا لإعادة مسلمي الإيغور إلى الصين دون أن تحنث بوعودها، وذلك عبر إرسالهم إلى دولة ثالثة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا استقبلت نحو 50 ألف لاجئ من المسلمين الإيغور على أراضيها، إذ تمتع هؤلاء بحياة مستقرة تحت قيادة أردوغان، الذي صوّر نفسه خلال السنوات الأخيرة على أنه ”حامي المسلمين“ في جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن تركيا وفّرت لمسلمي الإيغور الساحة التي يمكن من خلالها أن يكشفوا للعالم المجزرة التي يقوم بها الصينيون ضد المسلمين، حيث يتكدّس أكثر من 1.5 مليون مسلم صيني في معسكرات داخل الدولة.

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وقالت الصحيفة أنه في الوقت الذي تعلن فيه تركيا رفضها إعادة مسلمي الإيغور إلى الصين مجدداً، فإنها تقوم بإرسال بعض منهم إلى دولة ثالثة مثل طاجكستان، ومن هناك سيكون من الأسهل بالنسبة للسلطات الصينية تأمين عودتهم مرة أخرى إلى بكين.

وتساءلت الصحيفة في تقريرها: ”لماذا يتواطأ الأتراك في هذا الأمر؟"، مضيفة أن الإجابة هي "الأموال بالطبع، وضمان استمرار الاستثمارات الصينية في تركيا“.

ونقلت الصحيفة عن أحد أبرز النشطاء الإيغور، إيسلان أنيوار، قوله إن الصين تضغط وبشدة على تركيا للتخفيف من الترويج لمعاناة مسلمي الإيغور في المعسكرات التي يقيمون فيها داخل الصين، مشيرأً إلى أنه من الممكن أن يكون هناك جواسيس داخل تلك المعسكرات.

وأضاف التقرير أن الصين أطلعت تركيا على وثائق تشير إلى أن المطلوب تسليمهم من الإيغور هم من المشتبه في انتمائهم لجماعات إرهابية، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي سافر فيه بالفعل المئات من الإيغور إلى سوريا للانضمام إلى جماعات الإيغور الجهادية هناك، ركزت طلبات التسليم على هويتهم فقط.

ولفت التقرير إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي أن "عشرات الإيغور قضوا شهوراً في مراكز الاعتقال والاحتجاز داخل تركيا، دون توجيه أي اتهامات لهم، نتيجة للمطالب القضائية الصينية."