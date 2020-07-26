تركيا تتراجع وتسحب سفنها الحربية من البحر المتوسط

أفادت صحيفة ""كاثيمريني" اليونانية بأن التصعيد في شرق البحر المتوسط على مايبدو أنه يتراجع.

وذكرت الصحيفة أنه وفقاً لأحدث المعلومات الواردة، فإن السفن الحربية التركية قد عادت إلى قواعدها.

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ونقلت الصحيفة عن مسئولين عسكريين يونانيين قولهم إن أثينا تقيّم التحركات التركية الأخيرة، لكنها ما زالت مستيقظة.

وأشارت إلى أن التحذير الملاحي الصادر عن تركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز "Navtex 977/20"جنوب وشرق جزيرة كاستيلوريزو - وهي منطقة تعتبرها اليونان جزءًا من الجرف القاري - لا يزال سارياً، حيث تنتهي صلاحيته في 2 أغسطس المقبل.

وكان الحساب الرسمي للسفارة التركية في واشنطن على موقع تويتر قد أعلن أن سفينة الأبحاث أوروك ريس بدأت في التنقيب عن النفط والغاز، إلا أنه تم حذف التغريدة فيما بعد، حيث استبدلتها بقول إن السفينة أعلنت مسحها الزلزالي في 21 يوليو، ولا تزال راسية بالقرب من مدينة أنطاليا التركية.