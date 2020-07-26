شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بسد عجز العمالة بالإدارات الهندسية بكافة الوحدات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بزيادة الاعتمادات المالية لبند العمالة للتعاقد مع العمالة الفنية والهندسية بالإدارات الهندسية بكافة الوحدات المحلية، وذلك لسد العجز في العاملين بالإدارات الهندسية، ودعت لجنة الإدارة المحلية فى تقرير لها بشأن احتياجات الوحدات المحلية، إلى ضرورة تحديد آلية لزيادة حافز جذب العمالة للمحافظات الحدودية "الوادى الجديد، شمال وجنوب سيناء"، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمحافظة الإسكندرية لتحفيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص وتمويل مشروعات النظافة العامة وإنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار.

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وشددت اللجنة على ضرورة زيادة الاعتمادات المالية المدرجة لإنهاء أعمال رصف الطرق الداخلية بين القرى ومشروعات الصرف، فضلا عن تطوير وتنمية المناطق العشوائية، والفاعلية والرشادة فى تقدير المصروفات وضبط النفقات إلى أقصى حدود ممكنة بشكل يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بالوحدات المحلية وديوان عام وزارة التنمية المحلية.

وتضمنت التوصيات تطوير وتحديث ورفع كفاءة المواقف "الباكيات – التندات – الإنارة – النظافة – إنشاء أسوار وبوابات دخول وخروج"، لتحقيق المظهر الجمالي للمواقف وزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة، والواقعية في تقدير الإيرادات العامة المستهدفة، وذلك في ضوء القدرة التكليفية للمجتمع الضريبي ومؤشرات الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو المستهدفة في قطاعات الدول، وزيادة مخصصات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية لتوفير أكبر قدر من الحماية والرعاية اللائقة لجميع شرائح المجتمع وخاصة الطبقات الأقل دخلا والأولى بالرعاية من خلال اتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة من الناحية الجغرافية.