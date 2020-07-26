شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل الكامل للجان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارات التشكيل الكامل للجان المنصوص عليها بالقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020 ، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس، وجاءت التشكيلات على النحو التالى:-

لجنة تراخيص القنوات وشركات إعادة البث والـ SNG وشركات نقل المحتوى

تضم :

صالح الصالحى رئيس اللجنة

و عضوية كلا من : فرحناز طارق عبدالبارى (ممثل جهاز حماية المنافسة)

المهندس محمد أحمد إبراهيم (ممثلاً عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات)

وائل حسين عزت (ممثلاً عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات)

نشوى حامد الشريف

أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

المستشار أحمد عبدالعزيز طه

تختص اللجنة بفحص ودراسة طلبات التراخيص التى ترد إلى المجلس وتعد تقريراً برأيها يعرض على المجلس للبت فيه

لجنة تراخيص المواقع الإلكترونية وشركات توزيع الأقنية الفضائية

حسام عبد المولى صقر إبراهيم (رئيس اللجنة)

و تضم في عضويتها كلا من :

أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

رانيا هاشم (عضو المجلس)

المستشار / أحمد عبدالعزيز طه

المهندس محمد أحمد إبراهيم (ممثلاً عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات)

أحمد سعيد (نائب رئيس الاتحاد الدولى للمواقع الإلكترونية ورئيس الإدارة الإقتصادية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات)

تختص اللجنة بفحص ودراسة طلبات التراخيص التى ترد إلى المجلس وتعد تقريراً برأيها يعرض على المجلس للبت فيه.

شيماء عبداللاه عبدالحميد حسن

لجنة اخطارات الصحف

خالد ميرى (رئيس اللجنة)

و تضم في عضويتها كلا من :

نشات الديهى (عضو المجلس)

محمد عبدالهادى علام (صحفى)

أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

المستشار أحمد عبدالعزيز طه

تختص اللحنة بفحص ودراسة الإخطارات التى ترد للمجلس بشأن إصدار الصحف وتعد تقريراً برأيها يعرض على المجلس .

لجنة الشكاوى.

صالح عبد السميع الصالحي (رئيس اللجنة)

و تضم كلا من :

المستشار/ محمد عبدالسميع اسماعيل (عضو المجلس)

أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

المستشار أحمد عبدالعزيز طه

محمد موسى على

تختص اللجنة ببحث الشكاوى المقدمة للمجلس من المواطنين ضد وسائل الإعلام أو الإعلاميين والشكاوى الوارد عن طريق بوابة الشكاوى الخاصة بمجلس الوزراء والشكاوى المنشورة فى الصحف وتخص الوسائل أو المؤسسات الإعلامية

لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.

أسامة أبوزيد (رئيس اللجنة)

و تضم في عضويتها كلا من

سامى عبدالفتاح عامر حسين (المساء)

محمد صلاح الدين ظرف دندش (آخر ساعه)

كمال الدين رضا عبدالخالق (الوفد)

أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

ضبط الأداء المهنى فى الإعلام الرياضى بما يحافظ على قيم الرياضة ويصون أخلاقياتها رصد اداء الإعلام الرياضى فى مختلف القنوات والشبكات الإذاعية والصحف وتسجيل أى مخالفات فى هذا الشأن وإعلان جزاءاتها.

الاحتفاء بكل اداء جيد يساعد على القضاء على العنف والتعصب

لجنة تراخيص شركات بحوث الرأي والمشاهدة والتحقق من الانتشار

دكتور / أمير نبيل جميل (رئيس اللجنة)

و تضم في عضويتها كلا من :

الدكتور أيمن منصور (أستاذ الإعلام)

أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

المستشار احمد عبدالعزيز طه

أحمد عبدالصمد

-تختص اللجنة بدراسة المعايير المقترحة مع اعتماد استمارات العينة متابعة المنهجية العلمية المطبقة فى الدراسة المتمثلة فى بحوث المشاهدة وبحوث الرأي ومتابعة أعمال الجهات المتعلقة بهذه الموضوعات ومتابعة النتائج والتوصيات المقترحة والموافقة عليها.

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لجنة الدرامـــا.

عزة مصطفى (رئيس اللجنة)

و تضم كلا من :

رانيا هاشم (عضو المجلس)

الدكتورة هويدا مصطفى -عميد كلية إعلام القاهرة (عضو)

أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

ممثل المجلس القومى للمرأة

ممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة

ممثل صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعى

تهدف اللجنة إلى حث وسائل الإعلام لعرض الأعمال الفنية الدرامية الإبداعية الهادفه والتى تحمل قيمة ورسالة للمشاهد، وتتناسب وطبيعة المجتمع وتحافظ على العادات والتقاليد والموروث الشعبى والتى تتطرق إلى القضايا الإجتماعية المهمة وذلك لاثراء الشاشات والإذاعات.

لجنة التظلمات.

محمد مصطفى شردى ( رئيس اللجنة)

و تضم كلا من خالد محمد صلاح حسنين. (من ذوي الخبرة الصحفية)

علاء ثابت (من ذوي الخبرة الصحفية)

هناء سمرى (من ذوي الخبرة الصحفية)

طارق السعدنى (من ذوى الخبرة القانونية)

تختص اللجنة بدراسة التظلمات من القرارات التى يصدرها المجلس بالجزاءات والتدابير ولها ان تجرى ما تراه لازماً للتحقق من ذلك، وترفع اللجنة تقريراً مسبباً بنتائج هذه الدراسة وما انتهت إليه من توصيات إلى المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود التظلم إلى أمانتها العامة.

لجنة الملكية الفكريـــة.

المستشار/ محمد عبدالسميع إسماعيل ( رئيس اللجنة)

و تضم كلا من

رانيا متولى هاشم (عضو المجلس)

اللواء / مدير الإدارة العامة للمصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية.

أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

المستشار احمد عبدالعزيز طه

احمد على حسن محمد مقلد

محمد عبدالحليم

تختص اللجنة بدراسة وفحص الطلبات المقدمة لاستخراج الترخيص الشخصي بنسخ أو ترجمة أي مصنف محمي وفقاً لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وتقدير التعويض المناسب لاستغلال الترخيص، ودراسة وفحص الطلبات المقدمة للترخيص التجاري للمصنفات التي تسقط الملك العام بعد انقضاء مدة الحماية، وأي موضوعات يحيلها إليها رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

لجنة التدريب.

الدكتورة / منى سعيد الحديدى (رئيس المجلس)

و تضم : نشات محمد الديهى ( عضو المجلس )

ارانيا متولى هاشم (عضو المجلس)

أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

أحمد حازم حسن نديم

تنظيم برامج تدريبية عالية المستوى على المهارات الإعلاميه للمستويات الإعلامية المختلفة ، كما تسعى لتطوير البرامج التدريبية المتعارف عليها لتحتوى الأفكار والمهارات واللسانيات التى تنهض بالأداء الاعلامى شكلا وموضوعاً

لجنة طبع الصحف الأجنبية.

نشات محمد الديهى (رئيس اللحنة)

و تضم كلا من : صالح الصالحى ( وكيل المجلس)

أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مدير عام الشئون المالية والإدارية بجهاز الصحافة والمطبوعات (مقرر اللجنة)

ممثلاً عن وزارة المالية .

ممثلاً عن وزارة الداخلية .

ممثلاً عن هيئة الأمن القومي

لجنة تقارير الحالة الإعلامية

رانيا هاشم (رئيس اللجنة)

و تضم كلا من :

الدكتورة منى سعيد الحديدى (عضو المجلس)

نشات الديهى (عضو المجلس)

عزه مصطفى (عضو المجلس)

أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

لجنة الموارد البشرية

المستشار محمد عبدالسميع إسماعيل ( رئيس اللجنة)

و تضم كلا من :

أمين عام المجلس

هالة فؤاد كمال

عزه شبانه (ر.أ. م للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية)

بسمة إسماعيل محمود الموجى

أحمد عبدالحليم رجب غنيم (المستشار القانونى لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة)

خميس محمد حسن