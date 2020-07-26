شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. دعم مصر: نواب الشعب صفا واحدا خلف القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365”، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار، اليوم الأحد، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وجاء أهمها كالتالى:

حظر القانون رقم 141 لسنة 2020، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعامل أعضاء مجلس الشيوخ بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة.

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه استمرارا لجهود المجلس فى تنفيذ خطته وبرامجه لنشر ثقافة حقوق الإنسان بدأ أمس السبت 25 يوليو 2020 بجولة ميدانية بمحافظة الوادى الجديد بعقد لقاء مع عدد من المسئولين التنفيذين بالمحافظة والسكرتير العام بالمحافظة وتم مناقشة الموضوعات والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان بالمحافظة، وقد رحب بتواجد بعثة المجلس بالمحافظة، وأثنى على دور المجلس فى حماية حقوق الإنسان وضرورة وجود آليات للتعاون والتنسيق مستقبلًا والحرص على استفادة الكوادر وموظفى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من برامج التوعية الذى يقدمها المجلس خلال الفترة القادمة.

قال المستشار بهاء ابو شقة، رئيس حزب الوفد، إن المشروع الوطنى المصرى لتأسيس الدولة العصرية الحديثة، عاد بالخير على حياة المصريين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة بعد تطبيق البرنامج الجاد والطموح للإصلاح الاقتصادى الذى أشادت به الدنيا كلها، ونتج عنه الكثير من تنفيذ المشروعات الإنتاجية وجلب فرص عمل كثيرة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقد بدأت نتائج إيجابية تعود على البلاد بعد تنفيذ برنامج الإصلاح وتنفيذ مشروعات عملاقة وضخمة فى مجال التنمية المستدامة التى عادت آثارها ونتائجها على المواطن فى مجالات عديدة ومتنوعة.

تنطلق اليوم الأحد، الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ، بعد إعلان الهيئة الوطنية القائمة النهائية للمرشحين متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين. Advertisements

أكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، أن كل ما يجب أن يعلمه العالم أجمع أن البرلمان المصرى رئيسا ونواب أغلبية ومعارضة يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية المصرية الحكيمة المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية بتفويضه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى.

قضت المحكمة الادارية العليا موضوع - بمجلس الدولة ، بقبول الطعن المقام ،من أحمد حسين فايق صبور المستبعد من سباق انتخابات مجلس الشيوخ بحكم محكمة القضاء الإدارى، وقضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى والمتضمن استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ.

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن قانون التصالح على مخالفات البناء جيد، ويعطى تسهيلات للمواطنين، لكنه فى الوقت ذاته لابد وأن يتحدد بشكل واضح المسئول مباشرة عن المخالفة، صاحب العقار الذى باع الشقق للسكان، أم الإدارات المحلية التى فشلت فى وقف المخالفات من البداية، أم المشترى الذى اشترى الشقق المخالفة دون علمه، أم أنها مسئولية مشتركة بين كل هؤلاء، معتبرا أن المثير للدهشة هنا أن المشترى هو من سيتحمل قيمة المخالفة.

بأمر القانون.. حظر شراء أعضاء الشيوخ بالذات أو بالواسطة من أموال الدولةوفد "القومى لحقوق الإنسان" يجرى جولة ميدانية بمحافظة الوادى الجديدرئيس حزب الوفد: المشروع الوطنى عاد بالخير على الشعب.. ونتائج إيجابية فى الاقتصاد8 محظورات فى الدعاية لمرشحى الشيوخ.. اعرفها بالتفصيلرئيس دعم مصر: نواب الشعب أغلبية ومعارضة صف واحدا خلف القيادة السياسيةالإدارية العليا تقضى بعودة نجل حسين صبور لسباق انتخابات مجلس الشيوخمطالب برلمانية بمراعاة الظروف المعيشية بتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء