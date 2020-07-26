شكرا لقرائتكم خبر عن وثائق جديدة تؤكد تخلص أردوغان وأكار من قيادات بالجيش التركى بتهم مفبركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع «نورديك مونيتور» السويدى عن وثائق جديدة تفيد بسجن اثنين من المساعدين المقربين لرئيس هيئة الأركان العامة بالجيش التركى سابقًا ووزير الدفاع حاليًا، خلوصى أكار، وطردهم من الخدمة بزعم تواصلهم مع حركة فتح الله جولن التى يصنفها النظام الحاكم كجماعة إرهابية، وذلك على الرغم من عدم وجود أدلة تثبت ذلك.

وحسب وثائق الموقع السويدى فإن هذه القضايا تؤكد المؤامرات التى حاكتها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان منذ تدبير الانقلاب المزعوم لتصفية القوات المسلحة التركية من أية قيادات قد تعرقل سيطرة أردوغان على الجيش، والتى نشرها موقع تركيا الآن.

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وتوضح الوثائق أن العقيد أورهان يكيلكان الذى عمل كمستشار رئيسى لأكار وكان معه منذ سنوات. قد أخضعته المخابرات لعدة تحقيقات، ليس ذلك فحسب، بل شملت التحقيقات أقاربه وزملائه فى المدرسة وأصدقاء طفولته وجيرانه فى الأماكن التى عاش فيها.

خلوصى أكار قد طلب تقرير مفصل عن يكيلكان بأمر من رئيس المخابرات هاكان فيدان، وقد أثبت التقرير أن يكيلكان ليس له أى علاقة بحركة جولن. ولم تكن هذه الاستفسارات قائمة على أى اشتباه بل كانت جزءًا من طلب المعلومات من الشرطة والمخابرات حوله.

وقال نورديك مونيتور أن النظام عكف على تصفية الآلاف من الضباط الذين لا علاقة لهم بمحاولة الانقلاب، أو بحركة جولن، وجرت محاكمتهم وسجنهم بتهم مشكوك فيها، مع أدلة تضمنت العديد من العيوب الإجرائية والتقنية التى تشوه التحقيقات وجلسات الاستماع.