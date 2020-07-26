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عبد الجواد سعيد عميدًا لإعلام المنوفية

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

أصدر رئيس جامعة المنوفية، الدكتور عادل مبارك، قرارًا بندب الدكتور عبد الجواد سعيد، أستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب، للقيام بعمل عميد كلية الإعلام بجامعة المنوفية.

يذكر أن كلية الإعلام بجامعة المنوفية ستشهد هذا العام استقبال أول دفعة لها للعام الدراسي الجديد، وذلك بعد افتتاحها رسميًا من قبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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