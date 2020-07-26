الأردن: لا قيود على مغادرة الأردنيين البلاد بعد فتح المطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - الأردن - (أ ش أ)

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، هيثم مستو، إنه لا توجد محددات ولا قيود على مغادرة الأردنيين المملكة إلى كل الدول عقب فتح المطارات في 5 أغسطس القادم.

وأضاف مستو، في تصريح صحفيه، نشرتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الأحد، أنه عند عودة المسافرين ستطبق عليهم الشروط التي حددتها وزارة الصحة، وبين أن هيئة الطيران تفحص جاهزية المطارات الأردنية الثلاثة وشركات الطيران المحلية لاستئناف رحلات الطيران الدولية التي سيسمح بها اعتبارا من 5 اغسطس القادم من نحو 22 دولة صنفتها وزارة الصحة بالخضراء.

وأوضح مستو أن قائمة الدول الخضراء متغيرة وتحدث كل 14 يومًا وفق حالتها الوبائية، لافتا إلى عدم وجود معايير عالمية محكمة وثابتة لتصنيف الدول بين خضراء وصفراء وحمراء.

واشار إلى إن استئناف شركات الطيران المحلية لرحلاتها هو رهن رغبتها في عودة رحلاتها الدولية، مؤكدا أن عودة الرحلات معتمدة على العرض والطلب واستجابة شركات الطيران المختلفة لاستئناف الرحلات.

واكد أن الدول هي التي تحدد متطلبات الدخول إليها، وكل دولة تختار الاستراتيجية المناسبة لها بالنسبة لاستئناف الرحلات والسفر، مؤكدا عدم وجود طريقة تمنع خطر جائحة فيروس كورونا، وأن الإجراءات المتخذة في قطاع الطيران تقلل من مخاطر وتداعيات الفيروس المستجد فقط.