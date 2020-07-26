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باكستان تعلن إسقاط طائرة تجسس مسيرة هندية عبر الخط الحدودي

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محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام أباد- (د ب أ):

أعلن الجيش الباكستاني، الأحد، عن إسقاط طائرة تجسس مسيرة هندية أخرى من ذات المراوح الأربع عبر خط السيطرة الحدودي، مضيفا أن هذه هي الطائرة العاشرة التي يتم إسقاطها خلال العام الجاري.

ونقلت قناة "جيو نيوز" عن هيئة العلاقات العامة التابعة للجيش إن الطائرة الهندية "كانت تتجسس وتم إسقاطها في قطاع باندو على طول خط السيطرة".

وأضافت أن الطائرة اقتحمت الخط الحدودي لمسافة 200 متر داخل الجانب الباكستاني.

وحسب جيو نيوز، سبق أن تم إسقاط طائرتي تجسس هنديتين في أسبوع واحد خلال شهر مايو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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