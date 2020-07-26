"التجارة العالمية" تحكم لصالح روسيا في خلاف مع الاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - سويسرا - (أ ش أ) حكمت منظمة التجارة العالمية، لصالح روسيا ضد الاتحاد الأوروبي، بعد أن طعنت في المنهجية التي استخدمها الاتحاد في تحقيقاته لمكافحة الإغراق في واردات المنتجات الروسية.

وفي نتائج تقرير من 200 صفحة تقريبا ، وجدت لجنة التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية أن طريقة الحساب المعروفة باسم طريقة تعديل الرسوم التي تستخدمها بروكسل ""تنتهك قواعد التجارة الدولية "، وأوصت بأن يجعل الاتحاد الأوروبي تدابيره متوافقة مع التزاماته بموجب اتفاقية مكافحة الإغراق، حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم" اليوم الأحد.

ويتعلق هذا بشكل خاص بقطاع الطاقة، حيث تعد روسيا مصدرا رئيسيا للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي.

وتعود القضية إلى مايو 2015، عندما طلبت روسيا إجراء مشاورات مع الاتحاد الأوروبي حول منهجيتها لحساب هوامش الإغراق، والتي تقضي بحساب تكلفة المنتجات على أساس أسعار الطاقة الأوروبية وليس الروسية.

ومع فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق، طلبت موسكو بعد ذلك من منظمة التجارة العالمية في نوفمبر 2016 إنشاء مجموعة من الخبراء لتسوية النزاع.

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