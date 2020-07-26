قوات الدفاع المدني العراقي تطوق موقع انفجار معسكر الصقر

محمد اسماعيل - القاهرة - العراق - (أ ش أ)
أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، اليوم الأحد، تطويق مكان حادث معسكر الصقر جنوبي بغداد، مؤكدة عدم وجود إصابات حتى الآن.
وقال مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، إنه "تم الدفع بـ ١٥ فرقة في محاولة للسيطرة على حادث معسكر الصقر".
وأضاف أنه "تم تطويق مكان الحادث وحتى الآن لا توجد اي إصابات".
وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت في وقت سابق اليوم وقوع انفجارين في قاعدة الصقر جنوبي بغداد.
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