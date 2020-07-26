الجزائر: الإعدام لـ4 أشخاص استهدفوا أفراد الجيش

قضت محكمة جزائرية اليوم الأحد بالإعدام بحق 4 أشخاص بعد إدانتهم بالانضمام لجماعة إرهابية مسلحة واستهداف أفراد من الجيش.



وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء ولاية سكيكدة (شمال شرق) في جلستها المنعقدة اليوم الأحد حكما غيابيا بالإعدام بحق 4 أشخاص، تتراوح

أعمارهم بين 33 و48 سنة وينحدرون من ولايات وهران وسكيكدة وجيجل وسطيف بعد إدانتهم بجنايات الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة بغرض بث الرعب في أوساط السكان، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" والتي استهدفت أفراد من الجيش.

ووفقاً لقرار الإحالة فإنه بتاريخ 30 يوليو 2018 وردت معلومات إلى أفراد الجيش بولاية سكيكدة مفادها تواجد عناصر إرهابية بجبل عين الحدبة بغابة بيسي بعزابة (شرق سكيكدة) وخلال مداهمتهم للمكان هاجمتهم مجموعة إرهابية مجهولة، وأسفر الاشتباك المسلح عن القضاء على 4 إرهابيين مجهولي الهوية بالإضافة إلى استشهاد عسكريين وإصابة آخرين.