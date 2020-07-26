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انفجاران في قاعدة الصقر العراقية جنوبي بغداد

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، عن حدوث انفجارين في قاعدة الصقر جنوبي بغداد.

وقالت الخلية - في بيان مقتضب أوردته

قناة السومرية نيوز الإخبارية - إنه "في الساعة السادسة وأربعون دقيقة اليوم الأحد حدوث انفجارين متتاليين في منطقة السيدية قرب سريع حلة - بغداد تحديدا في قاعدة الصقر".

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق اليوم بوقوع انفجارات لم تعرف طبيعتها ضمن سريع الدورة جنوبي بغداد.
 

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