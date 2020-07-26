أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، عن حدوث انفجارين في قاعدة الصقر جنوبي بغداد.
وقالت الخلية - في بيان مقتضب أوردتهقناة السومرية نيوز الإخبارية - إنه "في الساعة السادسة وأربعون دقيقة اليوم الأحد حدوث انفجارين متتاليين في منطقة السيدية قرب سريع حلة - بغداد تحديدا في قاعدة الصقر".
وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق اليوم بوقوع انفجارات لم تعرف طبيعتها ضمن سريع الدورة جنوبي بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجاران في قاعدة الصقر العراقية جنوبي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.