إسبانيا: حالات كورونا الجديدة يتم اكتشافها مبكراً والسيطرة عليها

أكدت الحكومة الإسبانية أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد يتم اكتشافها مبكرا والسيطرة عليها، ردا على قرار الحكومة البريطانية بفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على جميع المسافرين العائدين من إسبانيا، بسبب تزايد الإصابات بالفيروس.

ونقلت صحيفة «إل باييس» الإسبانية بيانا مشتركا لوزارتي الخارجية والصحة في الحكومة الإسبانية، أكدتا فيه أن وزيرة الخارجية كانت على اتصال مع السلطات البريطانية قبل الإعلان عن القرار، وأن إسبانيا في سيناريو السيطرة وعلى الرغم من ظهور حالات متوقعة للمرض إلا أنه يتم اكتشافها مبكرًا والسيطرة عليها.

وفيما يتعلق بحالات التفشي في برشلونة وليدا وسرقسطة، ذكر البيان أن الأقاليم المعنية تتخذ إجراءات تباعد اجتماعي قوية

للغاية، ستتيح السيطرة على المرض قريبًا.

وأضاف: أن أكثر من نصف الحالات الجديدة التي تم اكتشافها، لا تظهر عليها أعراض، وهو أمر يدل على حجم عملية الفحص التي يتم القيام بها.. موضحا أنه تم إجراء أكثر من 4 ملايين اختبار (بي سي أر).

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ولفت إلى أن الضغط على المستشفيات لا يزال منخفضًا، وأن عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في البلاد خلال الـ7 أيام الماضية 10 حالات وفاة.

من جانبها، صرحت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا بأن الحكومة تحاول إقناع المملكة المتحدة باستثناء المسافرين العائدين من

جزر البليار والكناري الإسبانية من الحجر الصحي الذي فرضته فجأة على العائدين من إسبانيا.

وشددت على أن "إسبانيا آمنة، للأسبان، وآمنة للسياح".. مؤكدة أن الحكومة ستتخذ تدابير بشأن دول إذا لزم الأمر، استنادا إلى البيانات الخاصة بالوضع الوبائي فيها، ولكن لن يكون هناك تدابير رد بالمثل".

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على القادمين من إسبانيا، وأوضح وزير الخارجية دومينيك راب أن السبب وراء هذا القرار دون إتاحة بعض الوقت أمام المسافرين، يرجع إلى أن البيانات في إسبانيا أظهرت قفزة كبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.



يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.