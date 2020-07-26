الخميس المقبل.. العراق يفرض حظر تجوال شامل لمدة 10 أيام

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فرض حظر شامل للتجوال لمدة عشرة أيام من ضمنها أيام عيد الأضحى بدءاً من الخميس المقبل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء- في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية- إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس اليوم، اجتماعًا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تمت خلاله مناقشة عدد

من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.