الفلبين تُسجل 2110 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الأحد، تسجيل 2110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لتتجاوز حصيلة الإصابات التي سجلتها البلاد منذ بداية الوباء عتبة الـ 80 ألف حالة.
وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلبينية ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ليصل إلى 80 ألفًا و448 حالة بعد تسجيل 2110 حالات جديدة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن
كما تم تسجيل 382 حالة تعافي جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 26 ألفًا و110 أشخاص فيما بلغ عدد الحالات النشطة في أنحاء البلاد 52 ألفًا و406 حالات.
وأشارت الصحيفة إلى أن 131 يومًا قد مرت منذ فرض التباعد الاجتماعي في الفلبين لأول مرة في مارس الماضي، حيث تخضع البلاد لأطول فترة حجر صحي في العالم، لكنها رغم ذلك لا تزال تسجل الآلاف من حالات فيروس كورونا كل يوم.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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