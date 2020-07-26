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بوتين وزيلينسكي يبحثان سُبل تسوية الأزمة في أوكرانيا

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في اتصال هاتفي اليوم، سبل تسوية الأزمة في أوكرانيا.

وذكر «الكرملين» في بيان أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، أن بوتين وزيلينسكي ناقشا خلال الاتصال الذي أجري مبادرة من الجانب الأوكراني، "جوانب مختلفة خاصة بتسوية الأزمة الداخلية في أوكرانيا، حيث تم التأكيد على

ضرورة زيادة الجهود التفاوضية في إطار مجموعة مينسك للاتصال".

ووصف بوتين خلال الاتصال القرار الذي اتخذه البرلمان الأوكراني يوم 15 يوليو بشأن إجراء الانتخابات المحلية في 2020 بأنه يتناقض مع اتفاقات مينسك ويعرض للخطر آفاق التسوية.

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كما تم، حسب الكرملين، الإعراب عن

قلق بالغ من التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا بعض المسؤولين رفيعي المستوى في أوكرانيا بشأن رفض عدد من بنود مجموعة مينسك للإجراءات وضرورة مراجعتها".

وأشار بوتين إلى أن الموقف المعلن من قبل زيلينسكي خلال هذه المكالمة الهاتفية، ويؤكد أنه لا بديل لاتفاقات مينسك، يجب أن يكون له تأكيد عبر إجراءات عملية للسلطات في كييف.

كما أشار الكرملين أن الرئيسين تبادلا الآراء حول تطورات جائحة .

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