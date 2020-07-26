العاهل البحريني: علاقاتنا مع الكويت تُمثل نموذجاً للعلاقات بين الأشقاء

أجرى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأحد، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير ولي العهد بدولة الكويت، للاطمئنان على صحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت.

وأعرب العاهل البحريني، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مبتهلًا إلى المولى جلت قدرته أن ينعم على سموه بموفور الصحة وتمام العافية، وأن يرده سالمًا معافى

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لبلده وشعبه.

وأكد أن العلاقات الأخوية الوثيقة والرّاسخة بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة تستند إلى ركائز صلبة، وتمثل نموذجًا للعَلاقات بين الأشقاء، في ظل ما يجمع بين البلدين من تاريخ مشترك ووحدة مصير، وحرص مستمر على توطيد المحبة والتفاهم والمضي بكافة أوجه التعاون المشترك لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.

وعبّر عن اعتزازه بما تشهده كل من

مملكة البحرين ودولة الكويت من تقدم متواصل ونهضة متنامية، قائمة على نهج قويم رسّخه الآباء والأجداد، وفي إطار أنظمة متطورة للحكم ومؤسسات وطنية قوية وتشريعات عصرية وتمثيل شعبي، يضمن توافر كل مقومات التنمية الشاملة والبناء المستمر ومواصلة الجهود المشتركة، بما يخدم تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين.

من جانبه، عبر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن بالغ شكره وتقديره للملك حمد بن عيسى آل خليفة على حرص جلالته على الاطمئنان على الشيخ صباح الأحمد، وما عبر عنه من مشاعر أخوية تجسد مدى عمق وقوة العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.