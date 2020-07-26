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أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ان القوات الإيرانية تواصل سعيها لترسيخ نفوذها أكثر فأكثر داخل المناطق التي تخضع لسيطرتها على الأراضي السورية، وذلك عبر طرق وأساليب عدة كعمليات التجنيد واستقطاب الشباب بالإضافة لكسب ود الأهالي بفعاليات ومساعدات.
وفي هذا السياق، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن “المركز الثقافي الإيراني” في مدينة دير الزور عمد إلى تنظيم رحلة “ترفيهية” لنحو 30 طفل من أبناء المدينة إلى “حديقة الأصدقاء” التي أنشأها المركز الإيراني في حويجة صكر، ويحاول الإيرانيون الظهور بتلميع صورتهم أمام أهالي المنطقة عبر مثل هكذا نشاطات، بالإضافة لغرس أفكارهم في عقول الأطفال.
وكان المرصد السوري نشر في الـ 22 من الشهر الجاري، أن “ميليشيا فاطميون” الموالية لإيران عمدت إلى حل “اتحاد الفلاحين” التابع للنظام في مناطق تواجدها بريف الميادين، وبدأت تستثمر الأراضي الزراعية من خلال قيامها بإنشاء ورشات لحراثة الأراضي الزراعية بأسعار أقل من المتعارف عليها، وقدمت عروضاً للفلاحين في المنطقة لدعم محاصيلهم مقابل الاستثمار بحصاد الأراضي الزراعية وعدم بيعها لغيرهم، يأتي ذلك في ظل التمدد الإيراني في منطقة الميادين وريفها شرقي دير الزور.
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كانت هذه تفاصيل خبر نظام الملالي الإيراني يستغل فقر السوريين.. توسيع للنفوذ وتجنيد للأطفال والشباب في دير الزور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.