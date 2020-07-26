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وقال الغانم في تصريحات نشرها حساب المجلس على “تويتر”: “نسأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبا”.
وتابع “نقلت للسفيرة الأميركية تقدير البرلمان الكويتي لما قامت به الرئاسة الأميركية والولايات المتحدة من إرسال طائرة الرئاسة الطبية لنقل أمير البلاد، وكل ما قدموه من دعم وعون سواء كوادر أو طواقم طبية”.
وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت الخميس أن أمير الكويت وصل إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، مضيفة أنه في حالة صحية مستقرة.
وأوضح وزير شؤون الديوان الأميري، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أجرى عملية جراحية صباح الاثنين “تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح”.
والسبت، صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، مؤقتا.
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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس الأمة الكويتي: أخبار صحة أمير البلاد ” مطمئنة جداً” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.