كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "بيد مرتزقة أردوغان".. مقتل 8 أشخاص بينهم أطفال بانفجار سيارة مفخخة بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، مقتل 8 مدنيين بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرون، بعد أنفجار سيارة مفخخة بمدينة رأس العين، التي تنتشر به مجموعات إرهابية مرتبطة بنظام أردوغان بريف الحسكة الشمالى الغربى، بسوريا.

وأوضحت التحقيقات أن السيارة المفخخة كانت مركونة فى سوق لبيع الخضار انفجرت صباح اليوم ما تسبب باستشهاد 8 أشخاص بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرين بجروح بعضها بليغة ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي، واستشهد طفلان وأصيب 3 مدنيين فى الخامس من يونيو الفائت جراء انفجار سيارة مفخخة فى مدينة رأس العين.

وتشهد المناطق التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية المدعومة من قبل النظام التركي بريف الحسكة تفجيرات واقتتالا فيما بين المجموعات الإرهابية على خلفية اقتسام النفوذ فى المناطق المحتلة والمسروقات الأمر الذي تسبب باستشهاد العشرات وتهجير المدنيين عن قراهم وبلداتهم وأراضيهم الزراعية التي استباحها الإرهابيون سرقة وحرقاً لمحاصيلها ونهباً لخيراتها.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 16,285 مليون إصابة، بينهم أكثر من 649 ألف حالة وفاة، وأكثر من 9,961 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.