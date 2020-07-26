كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رغم انتشار كورونا بها.. إسبانيا تعلن سيطرتها على الفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الأحد، أنهم تمكنوا من السيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأوضحت الوزارة أن إسبانيا أصبحت آمنة للسياحة.

وأكدت السلطات الإسبانية أن حالات الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد هي حالات محلية وأنها معزولة تماما وتحت السيطرة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإسبانية، ردا على قرار بريطانيا الأخير، إن إسبانيا "تحترم" قراراتها، وأنها على اتصال دائم بالسلطات هناك "في بريطانيا".

وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت في وقت سابق فرضها حجرا صحيا على جميع المسافرين القادمين من إسبانيا لمدة أسبوعين.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 16,285 مليون إصابة، بينهم أكثر من 649 ألف حالة وفاة، وأكثر من 9,961 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.