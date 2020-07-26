كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تايوان تستأنف رحلة بحرية وسط جائحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنفت السلطات في تايوان رحلة بحرية في المحيطات بين الجزر، اليوم الأحد، وانضمت إلى عدد قليل من الأماكن في العالم لاستئناف الرحلات بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى توقف الصناعة فعليًا.

وقال جيمس صن، مدير المبيعات في خط الرحلات البحرية، إن الرحلة البحرية يمكن أن تلبي الرغبة في سفر الأشخاص الذين لا يُسمح لهم بالسفر إلى الخارج، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال الراكب تساى جيارو، 22 سنة: "بسبب فيروس كورونا المستجد، لا يمكننا السفر إلى الخارج ولكن ما زلت أشعر بالرغبة فى السفر، لذلك قمت بالتسجيل فى رحلة التنقل بين الجزر. أنا لا تقلق بشأن الوباء كثيرًا، لأنني أعتقد أنه آمن جدًا في تايوان الآن."

يتكيف نحو 900 من المصطافين مع إجراءات السلامة الجديدة عند الصعود على متن سفينة إكسبلورر دريم من جنتنج هونج كونج (0678.HK) في طريقها من ميناء كيلونج في شمال تايوان. تقدم الشركة الآن رحلات تصل إلى خمسة أيام من تايوان إلى جزرها النائية ذات المناظر الخلابة وهي Penghu و Kinmen و Matsu.

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استئناف الرحلة هو جزء من جهد حكومي لتعزيز صناعة السياحة التي تضررت بشدة من الوباء. أغلقت تايوان حدودها إلى حد كبير منذ منتصف مارس ونصحت المواطنين بعدم السفر إلى الخارج إلا في حالة الضرورة القصوى.

تحمل السفينة ثلث الحد الأقصى للركاب فقط، وهي مجهزة بـ 22 جناحًا مخصصين لمصابي فيروس كورونا لعزل الركاب إن وُجدوا.

خضع الطاقم المكون من 500 فرد لفحص صحي لمدة 21 يومًا قبل الصعود على متن الطائرة. يجب على جميع موظفي خدمة الخط الأمامي ارتداء الأقنعة والقفازات. تم إسقاط خدمة البوفيه، وأغلق الكازينو والمنتجع على متن الطائرة، وتم فصل طاولات الطعام وتقسيمها على شاشات.

يجب على الركاب الحفاظ على المسافة الاجتماعية وفحص درجات الحرارة قبل القدوم على متن الطائرة.

حافظت تايوان على الوباء بشكل جيد مع 11 حالة نشطة فقط دون انتقال محلي لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب الوقاية المبكرة والفعالة.