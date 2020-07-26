بينهم شرطيان ومستخدمان في مقهى..31 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ في طنجة

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الأحد، في طنجة، إصابة 31 شخصا بفيروس كورونا المستجد، من بؤر مهنية، وصناعية، ومخالطين.

وبحسب مصادر “اليوم 24”، فإن الإصابات الجديدة موزعة على مستخدمين من فنادق مصنفة، ومقهى شهير في طنجة، وعاملة في إحدى الشركات الصناعية، وشرطيين، ومخالطين.

وأضاف المصدر ذاته أن غالبية المصابين ينحذرون من منطقة بني مكادة، وبوخالف، ومغوغة، وطنجة المدينة.

وكانت مدينة طنجة قد سجلت، خلال 24 ساعة الماضية، رقما قياسيا في عدد الإصابات بالفيروس التاجي، وصل إلى 427 حالة، ووفاتين جديدتبن.