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العدد 3252-27 يوليوز

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العدد 3252-27 يوليوز

الدرهم المغربي

بنك المغرب: قيمة الدرهم تتحسن مقابل الأورو

This picture taken on December 28, 2019 and released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on December 29 shows North Korean leader Kim Jong Un attending the 5th Plenary Meeting of the 7th Central Committee of the Workers' Party of Korea in Pyongyang. (Photo by KCNA VIA KNS / KCNA VIA KNS / AFP) / - South Korea OUT / ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT

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