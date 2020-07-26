اشتية: شركة كهرباء القدس تخلّصت من التهديدات بقطع التيار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، خلال اجتماع مع مجلس إدارة شركة كهرباء القدس، اليوم الأحد، إن الشركة عبرت "أزمة كادت تعصف بها"، موضحا أنها تخلّصت من التهديدات بقطع التيار الكهربائي.

وأشاد اشتية خلال اللقاء الذي عُقد في مكتبه برام الله، بالجهد الذي قامت به الشركة لتصفير ديونها لدى شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، عقب حصولها على قرض من تجمع البنوك للخلاص من هذا الدين المتراكم والتهديدات الإسرائيلية بقطع التيار.

خلال الاجتماع (وفا)

وقال إن "عبور هذه الأزمة التي كادت تعصف بالشركة أمر مهم لنا، كي تستمر كهرباء القدس كمؤسسة وطنية فاعلة في القدس، وتقدم خدمة للمواطنين في أماكن امتيازها وعملها"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وحثّ اشتية، الشركة، على تنفيذ البرنامج الإصلاحي داخلها لمنع تكرار الأزمة وتراكم الديون، مؤكدا أن الحكومة ستفي بالتزاماتها تجاه الشركة.

واطّلع اشتية خلال الاجتماع، على وضع الشركة وإمكانيات تطوير عملها من خلال تشغيل محطات جديدة.