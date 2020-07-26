واشنطن تؤكد على أنها ستضمن تمديد حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر

الأحد 26 يوليه 2020

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس ترمب مستاءة من سلوك إيران، مشددا على أنها ستضمن تمديد حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر.



يأتي ذلك فيما حذر بريان هوك، المبعوث الأميركي الخاص لإيران، من خطر النظام في طهران على الشعب الإيراني وعلى دول المنطقة، كما حذر من تداعيات عدم تمديد العقوبات، بما فيها حظر السلاح.

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وقال هوك أيضا، بعد أن أجرى محادثات في تونس ضمن جولة ستشمل دولاً خليجية وأوروبية، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط": إنه سيتم تقديم مشروع يسعى لأن تصادق عليه كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، سواء كانت دائمة العضوية أم لا ومنها تونس، لتمديد العقوبات.

وحذر هوك من أن عدم تمديد قرار حظر السلاح سيعني مزيداً من تصدير الأسلحة من إيران إلى اليمن وسوريا والعراق ولبنان، والمزيد من الأسلحة الإيرانية لحزب الله اللبناني وحركة حماس وغيرهم