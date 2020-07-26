جونسون: أسوأ ما في الجائحة سوف ينتهي منتصف 2021

لندن ـ د ب أ: أقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأخطائه في تعامل حكومته مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، وذلك في حوار تلفزيوني بمناسبة مرور عام على توليه المنصب. وقال جونسون لقناة “سكاي نيوز”: “بالطبع.. أحيانا ما نحكم على الأشياء بشكل خاطئ ونحن نتعلم طوال الوقت”.

وقال رئيس الوزراء المحافظ: “يجب أن تتعلم من أخطائك بأسرع وقت ممكن”، متوقعا أن أسوأ ما في الجائحة سوف ينتهي “بحلول منتصف العام المقبل”.

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