الإصابات تتجاوز 16 مليونا عالميا ..ومخاوف أوروبية من موجة انتشار جديدة في أسبانيا

ـ السعودية تغرم 16 مخالفا لدخولهم المشاعر المقدسة دون تصريح

ـ حفل زفاف يصيب 20 بالفيروس في أبوظبي

ـ الكويت تنهي العزل التام المفروض على الفروانية

ـ مصر تستعد لتصنيع لقاح

ـ الأردن يعلن إقامة صلاة عيد الأضحى

ـ الإصابات تتجاوز 300 ألف في بريطانيا

ـ روسيا تسجل انخفاضا في عدد الوفيات والإصابات

ـ الإصابات تعاود الارتفاع في البر الرئيسي للصين

ـ كوريا الشمالية تعلن أول حالة اشتباه بالفيروس

ـ الهند ترى أن الفيروس مازال خطيرا

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أمس أن عدد إصابات كورونا في العالم تجاوز 16 مليونا، في تعداد جديد لها يستند إلى أرقام رسمية. وأضافت أن أكثر من نصف هذه الإصابات سجلت في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية والكاريبي. حيث بلغ إجمالي الإصابات 16 مليونا و50 ألفا و223 إصابة، بينها 645 ألفا و184 وفاة على الأقل. في السياق، أدت موجة انتشار جديدة للفيروس في أسبانيا إلى مخاوف جديدة في القارة العجوز، والتي دفعت المملكة المتحدة لفرض حجر صحي على المسافرين، العائدين من إسبانيا، والذي وجه صفعة جديدة لاقتصادها المعتمد على السياحة، طبقا لما ذكرته وكالة “بلومبورج” للأنباء أمس. وبعد أسابيع فقط من إدراج المملكة المتحدة أسبانيا ضمن قائمة للدول الآمنة للإجازات الصيفية، غيرت الحكومة موقفها وأعلنت مساء أمس السبت أنها ستفرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على كل شخص يأتي من أسبانيا. جاءت تلك الخطوة بعد أن قفزت حالات الإصابة في أسبانيا، لاسيما في إقليم كتالونيا، حيث تسعى السلطات للحد من تفش جديد. وكانت النرويج قد أعلنت الجمعة عن فرض حجر صحي لمدة 10 أيام للأشخاص العائدين من إسبانيا وأصدرت فرنسا تحذيرات سفر جديدة لإقليم كتالونيا، الذي يضم برشلونة وشواطيء شهيرة. وتؤدي هذه الإجراءات إلى تضرر في الحجوزات في فترة الذروة بالنسبة للسفر لبلد، تمثل فيه أكثر من 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

خليجيا،أعلن مصدر أمنى سعودي مساء أمس الأول أنه وقعت خلال الأيام السبعة الماضية عقوبات على 16 شخصاً بتغريم كل منهم عشرة آلاف ريال لكل منهم، لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح في محاولة لأداء فريضة الحج التي اقتصرت على عدد محدود سمحت لهم السلطات في المملكة خلال الفترة الماضية. وفي الكويت أعلن مركز التواصل الحكومي بالكويت على تويتر إنهاء إجراءات العزل التام المفروضة على منطقة الفروانية اعتباراً من الخامسة من صباح أمس الأحد.من جانبها، أعلنت السلطات الصحية بالإمارات إصابة 20 شخصا بفيروس كورونا المستجد لحضورهم حفل زفاف عائلي. وقال مركز أبوظبي للصحة العامة إنه تم تسجيل إصابة 20 شخصاً بالفيروس من أحد الأسر وجيرانهم المخالطين لهم نتيجة حضور حفل زفاف، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع مساجد المملكة التي تقام فيها صلاة الجمعة، وفي المصليات التي ستقيمها الوزارة بالساحات العامة. وفي مصر، عقدت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، اجتماعًا بمقر شركة “فاكسيرا” لمتابعة جاهزية المصانع وكفاءة خطوط الإنتاج تمهيدًا لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا المستجد حال ثبوت فاعليته، وذلك بالتعاون مع الصين. وقالت وزارة الصحة المصرية إنه تم تسجيل 511 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في حين بلغ عدد الوفيات 40 حالة. الى ذلك، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، إلى جانب تماثل ستة مصابين للشفاء ووفاة حالة واحدة. وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 605 إصابات جديدة بفيروس كورنا المستجد ليرتفع بذلك مجموع الإصابات إلى 26 ألفا و764. كما أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 811 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 19645 حالة. الى ذلك، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 300 ألف و270 حالة صباح أمس، فيما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى 206 آلاف و278 حالة. إلى ذلك، أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 5765 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أدنى عدد يومي منذ عدة أشهر. وفي أستراليا، قال دنيال أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا إن الولاية سجلت 459 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ثاني أكبر عدد يومي للإصابات وذلك ارتفاعا من 357 حالة امس الاول. وفي الصين، ذكرت لجنة الصحة الوطنية أنها تلقت تقارير عن تسجيل 46 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني من بينها 35 حالة محلية. من جانبها، قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية إن زعيمها كيم جونج اون، دعا إلى اجتماع طارئ بعد اكتشاف دخول شخص يشتبه في إصابته بمرض “كوفيد 19″ الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، بشكل غير قانوني قادما من كوريا الجنوبية. وفي حال تأكدت الإصابة، فستكون الأولى التي تعترف بها كوريا الشمالية. وفي الهند قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن فيروس كورونا مازال خطيرا مثلما كان عند ظهوره لأول مرة، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لوقف تفشي الفيروس. وتعد الهند ثالث أكبر دولة من حيث عدد الاصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل.