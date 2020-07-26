الرئيس البرازيلي يعلن تعافيه من كورونا

برازيليا ـ د ب أ: أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو تعافيه من عدوى فيروس كورونا المستجد. وكتب بولسونارو مساء أمس الاول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن اختبار كورونا الجديد جاء سلبيا. ولم يوضح الرئيس متى خضع لهذا الاختبار. وأعلن بولسونارو قبل أسبوعين أنه أصيب بفيروس كورونا، وهو منذ ذلك الحين في الحجر الصحي في مقر الرئاسة في برازيليا. وجاءت عدة اختبارات في الأسابيع الماضية إيجابية. وقلل بولسونارو في بداية الأمر من خطورة الفيروس باعتباره “إنفلونزا بسيطة”، ما أحدث ارتباكا بين السكان بشأن خطورة المرض. ووفقا لبياناته، تناول الرئيس البرازيلي دواء هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا المثير للجدل، والذي لم تُثبت بعد فعاليته ضد فيروس كورونا المستجد.

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