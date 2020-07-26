وزيرة الدفاع اللبنانية تعلن إصابة ابنتها بكورونا

بيروت ـ وكالات: أعلنت زينة عكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني اللبنانية، إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″. ونشرت عكر تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على “الفيسبوك”، مساء أمس الاول، أكدت من خلالها أنها أجرت وعائلتها فحوصات فيروس كورونا وتبين أنها سلبية، للمرة الأولى. وأوضحت أنها أعادت الفحوصات نفسها بعد أيام، وتبين أن فحص ابنتها إيجابي، وفحوصاتها هي سلبية، وكذلك جاءت نتائج العاملين معها سلبية، أيضا، مشيرة إلى إيداع ابنتها الحجر.

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