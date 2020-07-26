وجهت أنقرة تحذيرا إلى حكومة أثينا، على خلفية قيام نشطاء يونانيين بإحراق العلم التركي في مدينة سالونيك، وسط تصعيد التوترات بين الدولتين.
وأدانت وانتقدت وزارة الدفاع التركية في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر" اليوم بشدة حادثة إحراق العلم، مطالبة أثينا بوضع حد على الفور لمثل هذه "الاستفزازات".
وتابعت: "ستكسر الأيادي التي تمتد لعلمنا الغالي".
وجاء إحراق العلم التركي في سالونيك مؤخرا احتجاجا على قرار حكومة أنقرة إعادة تحويل معلم آيا صوفيا التاريخي الواقع في مدينة اسطنبول إلى مسجد، ما أثارت موجة غضب في اليونان ودول مسيحية أخرى.
ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوتر بين الطرفين بشأن خطط تركيا للتنقيب في شرق المتوسط والأزمة الليبية حيث تقدم أنقرة دعما إلى أحد طرفي النزاع، حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية تتوعد اليونان: ستكسر الأيدي الممتدة إلى علمنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.