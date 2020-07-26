انت الان تتابع صحيفة يونانية: تركيا سحبت سفنا حربية بعد رد الفعل القوي من جانب أثينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أفادت صحيفة يونانية بأن تركيا سحب سفنا حربية وسارعت إلى حذف "تغريدة دعائية" كانت نشرتها السفارة التركية في الولايات المتحدة وذكرت فيها أن سفينة المسح السيزمي التركية "أوروتش رئيس" بدأت التنقيب في منطقة تقول اليونان إنها تابعة لجرفها القاري.

وذكرت صحيفة "جريك سيتي تايمز" أن سفينة الأبحاث التركية لا تزال راسية قرب أنطاليا رغم أن تركيا كانت "أعلنت أنها ستنتهك المياة اليونانية من الثلاثاء الماضي وحتى الثاني من آب/أغسطس".

وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا سحبت سفنا حربية، كان من المفترض أن ترافق سفينة التنقيب، "بعد رد فعلي قوي من اليونان".

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وتقول تركيا إن المنطقة التي من المفترض أن يتم التنقيب فيها تقع ضمن جرفها القاري.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات متوترة بالأساس بين تركيا واليونان بشأن قضايا مثل التنقيب عن النفط والغاز في المياه المشتركة في بحر إيجه والبحر المتوسط وكذلك تدفق اللاجئين عبر تركيا إلى الدول الأوروبية.